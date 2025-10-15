LECCOTOURISM DEBUTTA AL TTG TRAVEL EXPERIENCE DI RIMINI

LECCO – Per la prima volta, LeccoTourism ha partecipato al TTG Travel Experience di Rimini, il più importante marketplace B2B del turismo in Italia e tra i principali appuntamenti internazionali per la promozione delle destinazioni, degli operatori e dei prodotti turistici.

Presente con un proprio desk all’interno dello stand Lago di Como, grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio Como-Lecco, dall’8 al 10 ottobre LeccoTourism ha partecipato alla manifestazione in rappresentanza della rete dei 14 Comuni che, nel luglio 2025, hanno sottoscritto il Protocollo di Intesa per la promozione turistica del territorio lecchese, avviando un percorso di lavoro condiviso finalizzato allo sviluppo di un’offerta turistica coordinata, strutturata e competitiva.

“Partecipare al TTG Travel Experience di Rimini ha rappresentato per LeccoTourism un passaggio strategico fondamentale e un successo oltre le aspettative”, dichiara Fabrizio Pozzoli, Project Manager di LeccoTourism. “È stata un’esperienza estremamente positiva, con numerosi incontri B2B che hanno confermato il forte interesse da parte di operatori italiani e internazionali verso il territorio lecchese. In particolare, diversi tour operator già attivi nella promozione del ramo orientale del Lario hanno espresso il desiderio di collaborare con LeccoTourism in qualità di hub di collegamento con il territorio – un soggetto, quindi, in grado di mettere in contatto i Comuni con i player del settore – per potenziare e qualificare la loro offerta. Allo stesso tempo, nuove realtà si sono dimostrate interessate a includere la destinazione nei propri cataloghi, cercando un soggetto radicato che possa facilitare lo sviluppo di nuove proposte che arricchiscano l’offerta turistica.

Dal punto di vista istituzionale, questa prima partecipazione al TTG conferma la validità del percorso avviato: la necessità di fare rete per una promozione turistica sistemica, coordinata e professionale è riconosciuta come strategica sia dagli operatori privati che dagli enti pubblici”, prosegue Fabrizio Pozzoli. “LeccoTourism si sta dimostrando un attore credibile e competente, capace di intercettare le dinamiche del mercato, sia B2B che B2C, e di rappresentare in modo unitario e coerente il territorio dei Comuni aderenti al Protocollo.”

La partecipazione al TTG ha quindi sancito una tappa fondamentale per il percorso di affermazione della destinazione turistica lecchese in ambito nazionale e internazionale, rafforzando il ruolo di LeccoTourism come punto di riferimento per lo sviluppo di progettualità turistiche innovative, coordinate e condivise.