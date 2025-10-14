LEGA ABOLIZIONE CACCIA: “LEGGE REGIONALE MINACCIA UCCELLI MIGRATORI”

Nonostante il vano tentativo delle minoranze di bloccare il provvedimento, il 6 ottobre è stata approvata, in una riunione urgente del Consiglio Regionale della Lombardia, la modifica della legge regionale che recepisce le ultime modifiche della legge nazionale sulla caccia urgentemente introdotte dal Governo per accaparrarsi i voti del mondo venatorio. Queste modifiche votate dai consiglieri della Destra di fatto annullano totalmente la protezione degli uccelli migratori. Si passa dal divieto di abbattere, in alcune zone di maggior passo dei migratori previsto dalla precedente edizione della legge e richiesto dalle leggi europee (mai rese attive dalla Regione motivo di una recente condanna per inadempienza), all’istituzione di un esiguo numero di zone di protezione speciale ZPS che di fatto non avranno nessun effetto di tutela al contrario dell’ingannevole termine utilizzato …

