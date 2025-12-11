LEGA: CAMPAGNA DI AFFISSIONI “CONTRO LE CIMINIERE IN CITTÀ”

LECCO – La questione della centrale a gas del Caleotto torna con forza al centro del dibattito pubblico. Il progetto, già al centro di vivaci contestazioni per la sua dimensione e per la presenza di ciminiere alte 25 metri volute dall’amministrazione guidata da Mauro Gattinoni, continua a sollevare interrogativi che non possono essere elusi.

Per rilanciare l’attenzione dei cittadini, è stata diffusa una nuova campagna di affissioni su formati 6×3 su proposta della sezione cittadina della Lega Lombarda LSP. Il messaggio è diretto: aprire gli occhi sull’effettivo valore – e sui possibili effetti – di un’opera le cui conseguenze saranno durature. La domanda che viene posta con crescente insistenza è semplice: era davvero inevitabile optare per un impianto così impattante? Perché l’amministrazione Gattinoni non risponde a questa semplice domanda?

La discussione non è chiusa: al contrario, ora più che mai serve chiarezza, partecipazione e una valutazione seria delle alternative progettuali sulla localizzazione dell’impianto nel cuore della nostra città a due passi da Villa Manzoni.

Carlo Piazza – Candidato Sindaco per la Città di Lecco per la Lega Lombarda Lega Salvini Premier

Emanuele Mauri – Segretario cittadino Lega Lombarda Lega Salvini Premier