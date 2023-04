LECCO – Venerdì 14 aprile alle 18 a Lecco, all’Orsa Maggiore il convegno ‘L’Europa incontra i territori, le sfide delle imprese italiane alla luce della proposta della Commissione sulla nuova politica industriale’.

All’incontro, promosso dall’europarlamentare Alessandro Panza in collaborazione con il Gruppo Lega – Identità e Democrazia al Parlamento europeo, parteciperà il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, con delega Autonomia, Mauro Piazza.

“Nel contesto della nuova strategia industriale europea, un incontro per parlare delle sfide che le imprese si troveranno ad affrontare nel prossimo imminente futuro, due su tutte: la transizione ecologica e quella digitale – le parole di Alessandro Panza -. È in Europa che si prendono le decisioni sul nostro futuro, è qui che si pianificano politiche e strategie, metodi di utilizzo e accesso alle risorse necessarie, ed è indispensabile conoscere le nuove regole per riorganizzarsi e affrontare la competizione internazionale”.

“In un momento storico in cui vediamo quanto sia importante presidiare temi che toccano ognuno di noi, dalla casa all’automobile e che vengono affrontanti e decisi in Europa, abbiamo l’occasione di ascoltare dalla viva voce di uno dei protagonisti del Parlamento Europeo quali ideologie spingono la Commissione europea a prendere decisioni che mettono in discussione alcuni settori fondamentali della nostra economia per riflettere su come oggi, più che mai, vi sia bisogno di un’Unione Europea differente”, ha aggiunto Mauro Piazza.