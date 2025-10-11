LEGA E FORZA ITALIA INSIEME IN PIAZZA CONTRO LA CENTRALE AL CALEOTTO

LECCO – Lega e Forza Italia insieme questa mattina a Lecco con gazebo e il volantinaggio per i cittadini. Un iniziativa per confrontarsi e dire la loro sul progetto delle nuove torri della centrale elettrica in zona Caleotto. Un progetto autorizzato dal Comune lo scorso 29 settembre. Un impianto che, inizialmente, verrà alimentato a gas metano, con due torri di emissione alte 25 metri.

“In pochi minuti abbiamo capito che la preoccupazione è reale e diffusa – ha detto Carlo Piazza, candidato sindaco della Lega Lombarda – I cittadini sono stanchi di decisioni calate dall’alto, che impattano sul territorio e sull’ambiente senza un confronto serio. Il referendum è una risposta democratica, concreta e necessaria”.

“Altro che iniziativa inutile, come vorrebbe far credere qualcuno del PD – aggiunge Emanuele Mauri, segretario cittadino della Lega Lombarda Salvini Premier –. Oggi decine di persone ci hanno ringraziato per l’informazione e per l’opportunità di poter finalmente dire la loro. Chi governa dovrebbe avere il coraggio di ascoltare, non di nascondersi dietro le solite polemiche”.

Ha partecipato anche il segretario cittadino di Forza Italia, Angela Fortino, che ha registrato “un riscontro negativo da tutte le persone incontrate che hanno espresso grande preoccupazione”.

“Forza Italia ritiene che la salute dei cittadini debba venire prima di ogni altra scelta politica o economica e faremo tutto quanto possibile per fermare questo progetto”, ha concluso Fortino.