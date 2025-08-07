LEGA: “FRAGOMELI CONFONDE TRA IL CHIEDERE E IL FARSI ASCOLTARE”

Estate fitta di parole, quella del consigliere Gianmario Fragomeli, che non lesina comunicati stampa agostani. Sul ponte di Brivio , ad esempio, rivendica una primogenitura sulla richiesta di rinvio dei lavori. ‘L’ho chiesta prima io, io, io’, sembra volerci dire. Forse gli sfugge la differenza tra chiedere, e farsi ascoltare. Noi, ovviamente, preferiamo farci ascoltare, anche per fare questo servono approfondimenti, dati, analisi e confronto.

In una parola: fatica. Quella che magari serve un po’ meno nel produrre comunicati stampa a nastro. Ecco quindi alcuni risultati che sono emersi dalla ultima riunione, che vanno oltre la mera questione dei tempi di chiusura… per esempio occorre dire che rispetto ai 3 milioni di euro recuperati dalla provincia ve ne sono ulteriori 11 milioni recuperati dal ministero e quindi da Anas, per un totale di un intervento che cuba 14 milioni totali.

La 342 per noi, è, e rimane, una priorità non solo nei comunicati ma anche nei fatti. Ricordiamo il progetto dalla provincia di Lecco di concerto con il comune di Bulciago, consegnato ad Anas anche per il tratto di strada interessato dallo stesso comune. Cosa ha fatto Fragomeli per questo? Quando era a Roma, cosa ha portato?

N.P. Non pervenuto.

È evidente che la gestione delle infrastrutture non può basarsi solo su proclami e rivendicazioni personali. Mentre noi ci impegniamo a costruire relazioni, a dialogare con gli enti competenti e a portare soluzioni concrete sul tavolo, la sensazione è che Fragomeli si limiti a un gioco di parole, senza un reale impatto sul territorio.

Mattia Micheli

Lega Lombarda – Salvini premier