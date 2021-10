Oggi ci lascia uno storico militante della Lega, Stefano Galli. In molti lo ricordiamo oggi con affetto per quanto di buono ha saputo dare al movimento. Un uomo vero, combattente, sempre dedito alla causa Leghista. Gli errori, umani, non possono cancellare i sentimenti ed il lavoro fatto per perseguire gli ideali Leghisti.

Che la terra ti sia lieve Stefano.

Daniele Butti

Referente Provinciale Lega Salvini Premier

Anche il Comune di Lecco “si unisce al cordoglio per la scomparsa di Stefano Galli, consigliere comunale di Lecco per oltre un decennio, tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni Duemila, e consigliere regionale di Regione Lombardia dal 1990 al 2013”. L’amministrazione comunale “ricorda con gratitudine il suo impegno civico ed esprime vicinanza alla sua famiglia”.