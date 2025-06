LEGA LECCO: “DISCUTIBILE LA SCELTA DI NUOVI MONOPATTINI A NOLEGGIO”

LECCO – “L’annuncio dell’introduzione di 200 monopattini elettrici a noleggio a Lecco , proprio nei giorni successivi a un grave episodio che ha messo in evidenza i limiti della sicurezza in città, solleva non poche perplessità”. Lo dice la Lega per Salvini Premier di Lecco attraverso un comunicato stampa.

“In un contesto urbano già fortemente compromesso da una viabilità caotica, numerosi cantieri in corso, attraversamenti pedonali spesso insicuri e un trasporto pubblico ridotto all’osso – con lo stop estivo dei treni e autobus sostitutivi poco adeguati – l’arrivo dei monopattini rischia di peggiorare la situazione – continua la Lega – Se da un lato è comprensibile il desiderio di promuovere forme di mobilità sostenibile, dall’altro è necessario interrogarsi sulla reale compatibilità di tali soluzioni con lo stato attuale delle infrastrutture cittadine e con il livello di controllo e prevenzione effettivamente garantito”.

“In assenza di un piano organico che disciplini l’utilizzo dei monopattini, ne regolamenti la circolazione e assicuri controlli costanti, l’iniziativa appare prematura e potenzialmente dannosa per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini – in particolare dei più giovani, spesso tentati da un uso disinvolto del mezzo – conclude il comunicato – Si auspica un ripensamento dell’iniziativa o, quantomeno, un confronto pubblico sull’argomento, che coinvolga residenti, associazioni e forze dell’ordine, affinché ogni nuova misura sia realmente al servizio della collettività e non un’ulteriore fonte di disagio”.