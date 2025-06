LEGA LECCO, “IL PD SI ACCORGE DEL 4° PONTE SOLO QUAND’È ALL’OPPOSIZIONE”

Riguardo al comunicato stampa del PD in merito alla corsia in uscita da Lecco sul terzo ponte, la Segreteria Provinciale della Lega lecchese precisa quanto segue:

L’attuale realizzazione del ponte è il risultato di un impegno che affonda le radici nel passato. Nella prima fase, tutti gli attori del territorio, incluso il Comune di Lecco (amministrato dal PD, con la stessa ragione sociale di oggi, dove era presente anche il Consigliere Negriello, che sembra aver dimenticato o trascurato questo dettaglio), hanno richiesto una corsia in entrata da Pescate e una corsia ciclopista.

Quando il Comune di Lecco ha evidenziato la necessità di avere una corsia in uscita, tutte le forze politiche di centrodestra, presenti nelle varie istituzioni, si sono attivate per sostenere questa richiesta. È importante sottolineare che tale richiesta non doveva essere prevaricativa nei confronti del Comune di Pescate e non avrebbe dovuto alterare l’attuale conformazione viabilistica del territorio.

Negriello e il PD sembrano dimenticare le comunicazioni della provincia e la condivisione delle stesse con Regione e comuni limitrofi.

È triste dover ribadire che tutte le risorse portate fino ad oggi sul territorio sono frutto dell’impegno di Regione Lombardia e della lungimiranza degli amministratori locali di centrodestra, che hanno saputo sfruttare l’evento olimpico per garantire la copertura finanziaria di importanti opere attese da anni. I 4 milioni di euro che il Comune di Lecco sta utilizzando per appaltare la rotonda del Bione, con colpevole ritardo, giusto per fare un esempio, sono stati trovati anch’essi da amministratori locali di centrodestra presenti in Regione.

Il PD, invece, sembra accorgersi della necessità di infrastrutture solo quando si trova all’opposizione e ha sempre la soluzione pronta da suggerire agli altri, dimenticandosi regolarmente di tali questioni quando è al governo.

La Segreteria Provinciale

Lega Lombarda per Salvini Premier-Lecco