LEGA LECCO: “PASSO AVANTI PER LA REALIZZAZIONE DEL QUARTO PONTE”

LECCO – La Segreteria Cittadina della Lega per Salvini Premier – Lecco esprime soddisfazione per un passo avanti verso la realizzazione del doppio senso di marcia sul quarto ponte. Una richiesta, quella di un potenziamento della viabilità in direzione sud, che Regione Lombardia sosteneva già dal 2019.

“Bene che si sia tenuto conto delle indicazioni della Provincia di Lecco, volte ad evitare prevaricazioni territoriali che potessero danneggiare la viabilità di Pescate e dei comuni limitrofi – recita il comunicato della Lega Nord Lecco – Soddisfatti, infine, che si sia fatta chiarezza sull’impossibilità di una soluzione a costo zero, escludendo la possibilità di realizzare la corsia in direzione sud negli stessi tempi di realizzazione degli attuali lavori in corso”.

“Il doppio senso di marcia – continua il comunicato -, come sempre si è detto nonostante i continui cambi di posizione del Comune di Lecco, prima sostenitore della ciclabile e poi del traffico su gomma, è un obiettivo possibile solo attraverso un iter non immediato, non facile e che necessità molte risorse economiche: inutile vendere chiacchere ai cittadini“.

“Detto questo, come sempre, la Lega con i suoi esponenti e su tutti Claudia Terzi e Mauro Piazza, si metteranno al lavoro con il MIT guidato dal nostro ministro Matteo Salvini e con l’Anas per far sì che anche quest’opera, dopo le tante avviate, possa essere inserita nel contratto di programma e iniziare il suo iter progettuale e realizzativo. Grazie alla Lega e a Salvini il territorio avrà le risposte che aspettava!”, conclude la Lega Nord Lecco.