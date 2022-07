LECCO – Dopo settimane di segnalazioni dei consiglieri comunali e da parte delle associazioni degli ambulanti e di cittadini increduli nulla è cambiato alla Piccola.

Chi arriva a piedi al mercato percorre un cortile d’ingresso e ha la sorpresa sgradita di costeggiare una specie di corridoio, delimitato da una recinzione rotta in più punti, che offre lo spettacolo di povera gente, straniera, accasciata a terra su giacigli sporchi, in mezzo all’immondizia. Uno spettacolo indegno.

L’olezzo dei bisogni fatti en plein air veleggia tra le bancarelle di quegli sfortunati che sono più vicini all’accampamento improvvisato e ben noto.

“Andate e vedere i bagni!” Abbiamo prontamente aderito all’invito di alcuni operatori esasperati dalla schifezza a cielo aperto. Una puzza disgustosa ci ha fatto rimbalzare indietro. I tre lavandini sono ingombri d’indumenti a mollo e la lavanderia è completata da un bidone usato come catino.

Oltre al sindaco ci sono tre assessori con specifiche deleghe sul decoro, il commercio e il disagio sociale, ma nessuno ha prodotto un risultato anzi l’assessore Cattaneo durante il penultimo consiglio comunale ha affermato che queste persone hanno diritto di stare lì. Non siamo per niente d’accordo e invitiamo a ripristinare una situazione decente: sarebbe questo l’inizio della Piccola come quindicesimo rione della città? La tattica di far finta di nulla sperando che il problema si risolva da solo o quasi non è tollerabile.

Cinzia Bettega

capogruppo consiliare comune di Lecco

Alberto Spreafico

referente cittadino

Lega Lombarda per Salvini premier