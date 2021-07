LECCO – Prenderà il via il weekend di 28 e 29 agosto la prossima stagione di Lega Pro per la Calcio Lecco 1912, che cercherà di migliorare il risultato del campionato appena terminato, in cui la compagine bluceleste è uscita sconfitta al primo turno dei playoff.

Prima però, ci sarà spazio per la Coppa Italia di Serie C, che aprirà le danze con il primo turno preliminare il 13 e 14 agosto.

Oltre ai lariani, ci saranno altre 59 squadre a comporre i classici tre gironi del torneo; salutata la rivale lariana del Como, promosso in Serie B, i derby lombardi potranno verificarsi contro AlbinoLeffe, Pro Patria, Seregno, Feralpi, Mantova, Giana, Pergolettese, Renate e Pro Sesto.