LECCO – Il prossimo 9 luglio dalle 9:45 ai Piani d’Erna un incontro organizzato da Legambiente e aperto a tutti i portatori d’interesse della zona, per condividere visioni di futuro e traiettorie di sviluppo adatte ai cambiamenti climatici, esplorando strategie più sostenibili per valorizzare l’attrattività della montagna e diversificando le attività rispetto al tradizionale business degli sport invernali da discesa.

Piani d’Erna è stata selezionata per sviluppare gli obiettivi del progetto ‘Beyond snow – Oltre la neve’: si tratta di un progetto supportato da INTERREG, il programma della cooperazione europea per lo sviluppo territoriale che invita a esplorare le potenzialità dei luoghi che hanno (o hanno avuto, nel caso dei Piani d’Erna) una storia recente legata al ciclo del turismo invernale.

Interverranno: Renata Zuffi, assessora all’Ambiente del Comune di Lecco, Simona Colombo, responsabile progetto Beyond Snow, Legambiente Lombardia, e Damiano Di Simine, responsabile scientifico Legambiente Lombardia.

Il programma prevede dalle 9:45 alle 10:30 la presentazione del progetto ‘Beyond Snow – Oltre la neve’ sulla terrazza della funivia. Dalle 10:45 alle 12:15 una passeggiata per i Piani d’Erna guidati da esperti della montagna per scoprire le peculiarità dei Piani. Partenza dalla terrazza alla stazione di arrivo della funivia. Dalle 12:30 alle 13:15 lo spettacolo teatrale ‘100 storie’ per famiglie di e con Gianni Manfredini, davanti alla trattoria Milani (a 100 m dalla funivia). Le iniziative sono gratuite.