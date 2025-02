LEGAMBIENTE: AL MOREGALLO LA CAMPAGNA DI SALVATAGGIO ROSPI

LECCO – Legambiente Lecco, in collaborazione con CK90, LAC Lecco, Gev, WWF Lecco e Silea, ha organizzato anche per il 2025 la campagna rospi, un campo di volontariato per tutelare la specie.

Appuntamento domenica 2 e domenica 9 marzo dalle 8:30 alle 13, presso il parcheggio in località Melgone (dopo l’hotel Nautilus): si inizierà con il montaggio delle barriere utili nelle settimane successive per la campagna di salvataggio degli anfibi ed un piccolo clean-up dell’area circostante.

Gli organizzatori consigliano di portare abbigliamento comodo, scarponi, guanti da lavoro e acqua in borraccia.

Prenotazione necessaria, per informazioni e prenotazioni contattare il 3398007519 o la mail volontariato@legambientelecco.it