LEGAMBIENTE: DA MARZO A GIUGNO EVENTI DI “PRIMAVERA A MONTE BARRO”

LECCO – “Primavera a Monte Barro” è un ciclo di incontri formativi che si terrà da marzo a giugno all’Eco-Ostello del Monte Barro gestito dall’associazione ambientalista Legambiente Lecco, un angolo di natura incontaminata tra i laghi briantei. Questo ciclo di incontri è pensato per chi vuole riscoprire il valore della sostenibilità e del benessere in modo lento e consapevole.

Questi appuntamenti offrono l’opportunità di mettersi in gioco in alcuni ambiti legati all’autoproduzione: si imparerà una tecnica di saponificazione a freddo con Lorena Perani, sarà disponibile una lezione teorica e una pratica per porre le basi per il proprio piccolo orto famigliare con Cascina Selvetto, ci sarà l’occasione di riconquistare il proprio tempo e rallentare, lontano dallo stress quotidiano, con sessioni di yoga a cura di Odaka Yoga Lecco e imparare meditazione e rilassamento con Mara Gritti e Veronica Maffioletti.

La splendida location di Monte Barro, con la sua vista mozzafiato, è il luogo ideale per rigenerarsi, ritrovare l’armonia con sé stessi e con la natura circostante, in un’esperienza che nutre corpo e mente.

Il corso di orto agroecologico con Cascina Selvetto si terrà il 29 marzo e il 5 aprile; il corso Yoga con Odaka Yoga Lecco in terrazza il 23 e 28 aprile, e ancora il 7 e 12 maggio; il laboratorio di saponificazione con Lorena Perani il 13 aprile e 25 maggio; la meditazione in natura con Mara Gritti e Veronica Maffioletti l’8 giugno.