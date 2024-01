LEGAMBIENTE: DUE EVENTI NELLA GIORNATA MONDIALE DELLE ZONE UMIDE

LECCO – Come ogni anno Legambiente Lecco festeggia la Giornata Mondiale delle Zone Umide. Le zone umide sono ambienti che ricoprono un ruolo fondamentale, accolgono la più grande biodiversità della Terra, sono fulcro di importanti rotte migratorie, ma sono anche ecosistemi particolarmente sensibili all’impatto dei cambiamenti climatici.

Grazie a grandi quantità di carbonio, le zone umide assorbono le piogge in eccesso, arginando il rischio di inondazioni e rallentando l’insorgere della siccità. Sono i pozzi di assorbimento del carbonio più efficaci presenti sul pianeta. La Convenzione di Ramsar, firmata il 2 febbraio 1971, ha permesso a 170 Paesi di identificare le più importanti aree umide mondiali, caratterizzate da ecosistemi ad altissima biodiversità. Vengono definite ‘zone umide’: “paludi, acquitrini, torbiere e specchi d’acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, incluse quelle fasce marine costiere la cui profondità, in condizioni di bassa marea, non superi i 6 metri”.

In occasione della ricorrenza, e per aumentare la consapevolezza sul valore di questi ambienti la cui integrità è drasticamente minacciata dalle attività umane, sono state organizzate due attività nella Palude di Brivio, di cui Legambiente Lecco si occupa da molti anni. Nel pomeriggio di sabato 3 febbraio, dalle 14 alle 17, si svolgerà un Campo di Volontariato presso la Palude di Brivio insieme al Parco Adda Nord. Durante la giornata interventi di ripristino ambientale e manutenzione della palude. Finito l’evento, verrà servito tè caldo per tutti i partecipanti. L’evento è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita, ma per questioni assicurative è richiesta la tessera di Legambiente Lecco, facilmente acquistabile online . Il ritrovo è il parcheggio di fronte a Smaltiriva (Praxair) SS 639 Bergamo-Lecco, km 23 Monte Marenzo.