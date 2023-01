LECCO – È aperto il bando del Servizio Civile Universale presso Legambiente Lecco Onlus per l’anno 2023 riguardante due persone. Possono candidarsi ragazze e ragazzi con età compresa tra i 18 e i 28 anni, sia cittadini italiani che di Paesi appartenenti all’Unione europea e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

La collaborazione prevede un contratto con il Dipartimento per le Politiche Giovanili con un rimborso mensile per lo svolgimento del servizio della cifra di 444,30 euro. Il progetto, il cui inizio è previsto per fine maggio/inizio giugno 2023, avrà la durata di 12 mesi e un monte ore di 25 alla settimana. C’è tempo fino alle 14 del 10 febbraio per mandare la propria candidatura e partecipare alla selezione. Per iscriversi al bando è possibile trovare tutte le indicazioni sul sito www.legambientelecco.it . Il Servizio civile universale rappresenta una importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, come indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese. Tra le tematiche che svilupperanno i due operatori volontari: educazione ambientale, salvaguardia e manutenzione ambientale, promozione e gestione di campagna nazionale e locali, turismo sostenibile in collaborazione con l’Ostello Parco Monte Barro, tesseramento e comunicazione ambientale, economia circolare e ciclo dei rifiuti.

“Il Servizio Civile Universale è un anno di formazione personale e professionale, in un ambiente di lavoro impegnato nella salvaguardia del territorio, la promozione di stili di vita sostenibili e la comunicazione ambientale – ha detto Laura Todde, presidente Legambiente Lecco Onlus -. Le ragazze e i ragazzi che saranno selezionati avranno l’opportunità di imparare molto, non confrontandosi solo con il circolo locale, ma collaborando anche con altri circoli a livello regionale e nazionale. Lo svolgimento del servizio civile universale presso l’associazione ambientalista è un’ottima opportunità per mettere in pratica il motto ‘think globally, act locally!’ (ovvero ‘pensare globalmente, agire localmente’). Diverse ragazze e ragazzi che hanno conosciuto la nostra associazione tramite il servizio civile sono poi entrati a far parte attiva della vita del circolo, anche alla fine di questa esperienza: questa per il nostro circolo è la gratificazione maggiore”.