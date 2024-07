INAUGURATA A PESCARENICO LA NUOVA “BICI CARGO” DI LEGAMBIENTE LECCO

LECCO – Inaugurata la nuovissima bici cargo di Legambiente Lecco, presso il Parco Addio Monti a Pescarenico. L’inaugurazione all’interno di una serie di iniziative aperte al pubblico, in occasione dell’arrivo di Goletta dei Laghi sul Lario.

Goletta dei Laghi è la campagna nazionale di Legambiente che ogni anno analizza la qualità delle acque lacustri italiane a livello microbiologico, creando una importante banca dati, pubblicata in un report annuale reso disponibile a tutti online.

Alle 17.30 è iniziata la visita del depuratore di Lecco grazie alla disponibilità di Lario Reti Holding, dove è stato spiegato il funzionamento del depuratore con uno sguardo al futuro della depurazione della città di Lecco. Al termine della visita Lario Reti Holding ha gentilmente offerto a tutte e tutti i partecipanti una borraccia.

Alle 18.30 il clean-up del Parco Addio Monti, durato circa 45 minuti. A essere raccolti sono stati per lo più piccoli pezzi di plastica, che hanno però riempito 7-8 sacchi, a dimostrazione di come anche solo in un piccolo lasso temporale sia possibile fare molto per evitare poi che quella plastica finisca nel lago, diventando microplastica. Durante il clean-up è stata infatti portata attenzione non solo alla campagna Goletta dei laghi, ma anche all’impatto delle microplastiche sull’ecosistema lacustre.

A seguito, con la partecipazione di circa 30 persone, l’inaugurazione della bici cargo acquistata grazie al bando “Viva Legambiente!” di Legambiente Lombardia, con aperitivo offerto dall’associazione. La bici cargo verrà usata, come in questa occasione, per poter meglio svolgere i numerosi clean-up che ogni anno Legambiente Lecco organizza sulle spiagge del lago e i parchi della città di Lecco, ma anche per portare avanti altre attività (interventi nelle scuole, laboratori, banchetti) offrendo la possibilità di portare i materiali necessari allo svolgimento delle attività, senza ricorrere all’uso dell’automobile.

Presto la bici cargo sarà anche messa a disposizione di altre associazioni lecchesi che svolgono attività su brevi distanze e vogliono scommettere su una soluzione senza automobile.