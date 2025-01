LEGAMBIENTE: “NUOVA STRADA DI MONTAGNA IN VAL BOAZZO: UNA PISTA PER…?”

Anche se l’arrivo di risorse per i territori montani è in genere salutato come una buona notizia, è corretto e necessario comunque porsi dubbi e monitorare il loro utilizzo. Parliamo delle risorse per progettare la pista agro silvo pastorale che dovrebbe collegare la strada per Morterone tramite la Val Boazzo ai Piani d’Erna, località già collegata alla città attraverso la funivia realizzata negli anni ’60 per servire quella che avrebbe dovuto diventare una prestigiosa città del divertimento invernale poi. Si sa che negli anni le cose non sono andate come previsto, il fallimento della società di gestione prima e la mancanza di neve poi, hanno fortemente ridimensionato quel progetto, trasformandolo in un compendio di seconde case. La funivia è tuttavia rimasta come linea di trasporto pubblico locale atta a garantire veloci collegamenti per i pochissimi residenti, e a portare in quota un buon numero di turisti occasionali, oltre ai proprietari delle case …

