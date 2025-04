LEGAMBIENTE. SALVATAGGIO ROSPI AL MOREGALLO, SI CERCANO VOLONTARI

OLIVETO LARIO – In primavera, generalmente tra la fine di marzo e la fine di maggio, i rospi che vivono nei boschi del Monte Moregallo compiono una migrazione verso il lago per deporre le uova. Nel loro percorso però incontrano la strada SP583 Lecco – Bellagio che, essendo molto trafficata, rappresenta un grosso ostacolo alla loro migrazione e, molto spesso, vengono schiacciati dalle auto.

I rospi e gli anfibi in generale sono animali molto importanti per la salvaguardia dell’equilibrio dell’ecosistema e sono considerati animali protetti (Legge Regionale 10/08 della Regione Lombardia) e purtroppo negli ultimi anni la loro popolazione è in forte diminuzione a causa dei cambiamenti climatici, dell’eccessiva cementificazione e delle auto …

