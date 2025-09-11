LEGGE MONTAGNA, BUSSONE (UNCEM): “LAVORARE CON GOVERNO E CAMERE”

ROMA – “Trent’anni dopo la legge 97 del 1994, ora che il disegno di legge Montagna è stato approvato in via definitiva dal Parlamento, è il momento di lavorare con Governo e Parlamento per aumentare il fondo montagna che permetta di non intaccare le risorse che vengono assegnate alle Regioni e di individuare nuovi strumenti finanziari per dare corpo agli incentivi per medici, imprese, insegnanti, previsti nell’articolato”. Lo dice <Marco Bussone, presidente nazionale di Uncem.

“Da 200 milioni di euro si può salire, anche attivando risorse dalle concessioni, idroelettriche, autostradali, delle attività estrattive – precisa Bussone -. La montagna non vuole più regalare risorse. Ci sono importanti opportunità alle quali lavorare con il ministro Calderoli, che Uncem ringrazia per il lavoro fatto insieme alla capo dipartimento D’Avena. Ora lavoriamo per fare bene i decreti attuativi e per spingere tutte le Regioni ad avere legislazione adeguata sulla montagna, nonché a investire risorse dei loro bilanci”.