“LEGGERE PER GIOCO”: AL MEAB I RACCONTI IN COMPAGNIA DELLE API

GALBIATE – Prosegue a Galbiate la proposta dell’associazione “Leggere per gioco” di letture ad alta voce il sabato pomeriggio per bambini e bambine. Il prossimo appuntamento, anziché in biblioteca come di consueto, sarà nella sede del Museo Etnografico Alta Brianza (MEAB) in Località Camporeso a Galbiate, sabato 12 aprile alle 15.

I lettori volontari proporranno “C’era una volta: racconti in compagnia delle api”. La prenotazione alla lettura di sabato è consigliata scrivendo a leggerepergioco@libero.it .

A seguire, domenica 13 alle 15.30, il documentario “Api-culture. Pratiche e riflessioni intorno all’alveare” di Paola D’Ambrosio e Giosuè Bolis.