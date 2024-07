LEI LO ASPETTA ALL’ALTARE MA LUI È IN IDROAMBULANZA. PRIMA IL MALORE, POI SI SPOSANO

OLIVETO LARIO – Stavolta all’altare non si è presentato lo sposo, lasciando la futura moglie ad aspettare insieme a tutti gli ospiti invitati a Oliveto Lario. Lui doveva arrivare in motoscafo, come le star di Hollywood, ma durante la traversata si è sentito male. Probabilmente colpa del caldo o l’emozione o qualche onda di troppo del lago.

Il pilota dell’imbarcazione che lo stava traghettando ha dovuto invertire subito la rotta e attraccare sulla prima spiaggia disponibile per trasbordarlo a terra e allertare i soccorritori. L’uomo, uno straniero di 39 anni, è stato quindi soccorso dagli Opsa, gli Operatori polivalenti del soccorso acquatico della Croce rossa di Lecco, che lo hanno raggiunto con la loro idroambulanza, con cui lo hanno trasferito in un punto più comodo per essere assistito dai sanitari di Areu arrivati via terra.

I soccorritori avrebbero voluto accompagnarlo in ospedale, ma lo sposo, dopo essersi ripreso, ha rifiutato ed è subito corso dalla sua sposa che lo stava aspettando per il fatidico “sì”. Un fuori programma che però non ha rovinato la festa. Ad attendere l’uomo infatti c’erano tutti gli invitati già informati dell’accaduto grazie alle tempestive comunicazioni degli accompagnatori, che l’hanno accolto con un grande applauso.