PUSIANO – Come potrebbe festeggiare il suo 76° compleanno se non nuotando per oltre 11 chilometri nel lago di Pusiano? È questa infatti la nuova sfida del Caimano del Lario, Leo Callone, pronto ad aggiungere il periplo del lago di Pusiano alle sue innumerevoli imprese.

La nuotata inizierà alle 15 di oggi, 26 agosto, da Pusiano per proseguire lungo le coste di Rogeno, Merone, Eupilio e dell’Isola dei Cipressi e terminare nuovamente al punto di partenza. All’arrivo brindisi e festeggiamenti per l’uomo copertina del nuoto libero lecchese.

I festeggiamenti però non si interromperanno, dal momento che sabato 28 agosto, nel parco del palazzo Beauharnais, verrà proiettato il docufilm della vita del Caimano, “100 milioni di bracciate“.