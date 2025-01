LES CULTURES, A FEBBRAIO UN WORKSHOP PER I GIOVANI NELLA CULTURA

LECCO – Les Cultures insieme a La Casa Dei Popoli di Villasanta (MB) promuove tre workshop gratuiti rivolti a giovani tra i 18 e i 25 anni interessati a scoprire cosa si cela dietro le quinte degli eventi culturali. Gli incontri forniranno loro degli strumenti per conoscere meglio questo mondo.

Gli appuntamenti si terranno a febbraio 2025 nella sala corsi di Officina Badoni a Lecco.

Il primo workshop, dal titolo Dai like ai fan. L’arte di far amare i tuoi eventi culturali sarà martedì 25 febbraio dalle 15.00 alle 18.30.

Il SEO specialist e divulgatore digitale Luca Masrè Passaro illustrerà ai partecipanti come identificare il pubblico ideale di un evento e raggiungerlo, come capire quali canali funzionano meglio per la promozione, come creare contenuti accattivanti per far conoscere un’iniziativa, come creare campagne sui social e molto altro ancora.

Il secondo incontro, Creare relazioni e legami. I festival disegnati dai giovani, si terrà mercoledì 26 febbraio dalle 15.00 alle 18.00.

Noemi Satta, consulente esperta di innovazione culturale e progettazione strategica e partecipata spiegherà come creare relazioni e legami con i propri pubblici di riferimento e con le comunità del territorio. Inoltre, mostrerà approcci, strumenti, strategie, tempi per coinvolgere attivamente e disegnare i festival da parte dei giovani per i giovani.

Il terzo e ultimo incontro, Racconta con lo sguardo. Un viaggio nella narrazione visiva, si terrà giovedì 27 febbraio dalle 15.00 alle 18.00.

Fausta Riva, geografa specializzata in fotografia e video, insegnerà come trasformare le immagini in storie che emozionano e comunicano. Durante il laboratorio i partecipanti esploreranno i concetti fondamentali della narrazione visiva, imparando perché alcune immagini catturano l’attenzione più di altre e come raccontare il mondo attraverso la propria personale prospettiva.

È possibile iscriversi a uno o più incontri entro il 16 febbraio cliccando qui: https://forms.gle/4uQzKdK2P6XLPot67

Per ulteriori informazioni scrivere a immagimondo@lescultures.it o telefonare allo 0341 284828.

Questa offerta formativa si inserisce tra le azioni del progetto “Itinerari culturali. Nuove geografie di relazione e partecipazione” finanziato da Fondazione Cariplo e volto a rafforzare la partecipazione di giovani a Festival delle Geografie e a Immagimondo. Viaggi, luoghi, culture sia come pubblico, sia come attori protagonisti, e a promuovere un coinvolgimento più ampio dei cittadini.