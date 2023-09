LECCO – Nell’ambito degli eventi proposti in occasione del 30° anniversario di Les Cultures, e nella cornice del progetto ‘Nuove Identità Meticce’ sostenuto da Fondazione Comunitaria del Lecchese, si terrà una serata dedicata alle seconde generazioni, alla loro identità e alle nuove forme di attivismo e partecipazione che grazie a loro stanno nascendo.

Venerdì 15 settembre alle 21 presso Spazio Teatro Invito ci sarà la proiezione di ‘America non c’è’ di Davide Marchesi alla presenza del regista e di alcuni dei protagonisti. Si tratta di un do-reportage estremamente interessante, i cui protagonisti Freddy, Cobra, Samba, Yaka, Bato, Pascaline, Geneviève, Nesi e Desiré, attraverso le loro vicissitudini, restituiscono uno spaccato delle esperienze attraverso cui possono passare i ragazzi afro-discendenti in Italia, la loro percezione del razzismo e della società in cui vivono.

Tutto è cominciato da una fotografia pubblicata sul quotidiano Repubblica nella quale il fotografo ha colto l’immagine di un ragazzo africano che sventolava una bandiera dopo essere salito su un autobus a Milano durante la manifestazione del il 17 giugno 2020, BLM (Black Lives Matter (BLM, letteralmente “Le Vite Nere Contano”), la protesta che ha infiammato gli Stati Uniti in nome di George Floyd).

Il ragazzo era Freddy, co autore del film, che ha coinvolto i suoi amici: ne è risultato un film autentico, sincero, che racconta momenti della quotidianità dei protagonisti. Storie piene di delusioni e di successi, di intimità e di energia, di sensualità e fisicità, di bellezza e speranze. “È diventato un film su di loro come gruppo, sulla loro amicizia, sullo spazio che hanno trovato e creato, dove non c’è giudizio o discriminazione”, le parole del regista.