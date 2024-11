LES CULTURES: LECCO OSPITA IL MEETING INTERNAZIONALE ERASMUS+UNIQUE

LECCO – Il 27 e il 28 novembre l’associazione Les Cultures ha ospitato a Lecco un meeting internazionale nell’ambito del progetto Erasmus+ Unique, di cui è partner insieme a cinque organizzazioni provenienti da Spagna, Germania, Bulgaria e Francia.

Il progetto vede come capofila Volkshochschule di Lipsia (Germania), un’istituzione pubblica che si occupa di formazione da più di 100 anni. Unique mira a sostenere i percorsi formativi delle persone che si identificano come LGBTQIA+, sensibilizzando formatori e docenti che lavorano con gli adulti e nella formazione professionale sulle questioni di genere e di orientamento sessuale. La partnership intende raggiungere questo obiettivo attraverso la creazione di percorsi di apprendimento personalizzati e la promozione di politiche inclusive all’interno di istituti e centri di formazione.

Dopo un primo meeting a Lipsia a dicembre 2023 per dare il via al progetto, i partner si sono incontrati in primavera a Reus, in Spagna, dove hanno partecipato a incontri con esperti e workshop per migliorare le proprie competenze nella comprensione della diversità in ambito formativo, nella gestione della classe, nella risoluzione dei conflitti e nella comprensione dell’intersezionalità.

Lecco ha ospitato l’incontro di metà progetto, durante il quale i partner si sono confrontati sul lavoro svolto fino a ora e hanno progettato quello dei mesi futuri. Al termine delle sessioni di lavoro che si sono svolte a Officina Badoni, il gruppo ha visitato la città.