Buongiorno,

Vi scrivo perché sono indignata dal comportamento di Acinque Energia s.r.l., che per il 30% è di proprietà di Silea S.p.A., quindi dei Comuni della nostra zona e di conseguenza anche dei suoi abitanti.

Acinque Energia sta inviando in questi giorni ai propri clienti una lettera, che è una proposta di rinnovo delle condizioni economiche in scadenza a fine anno, con modifica per il 2024 delle medesime condizioni, per la fornitura di gas metano. Ebbene, in questa lettera, sembra che ci sia un’apparente attenzione al cliente, proponendo la fornitura a un prezzo variabile, per recepire in bolletta (come scrive Acinque), i risparmi dovuti ai cali dei prezzi. Ma scrivono anche che l’anno prossimo faranno pagare una quota fissa annua di 170 euro.

Stando sempre a quello che scrive Acinque, contano di oltre 230mila clienti. Ora da un semplice calcolo: 170 x 230.000 fa 39.100.000 euro. Visto che sono oltre 230.000 clienti, si arriva a una cifra di circa 40 milioni di euro, che entrano nelle casse di Acinque senza fare nulla.

QUESTO SI CHIAMA RISPARMIO AL CLIENTE? OLTRETUTTO, IL 10/01/2024 È IL TERMINE DEL MERCATO TUTELATO, PER LUCE/GAS, E SONO PREVISTI AUMENTI. È UNO SCANDALO!!! UNA PRESA IN GIRO!!! (PER NON DIRE ALTRO)

Ho chiamato il call center di Acinque e mi hanno risposto che esiste già in bolletta una quota fissa, ma io non ho visto traccia; su una bolletta c’è anche un addebito scritto in politichese, che recita “spesa per oneri di sistema”. Con una certa insolenza, mi è stato risposto che posso dare anche disdetta: è vero, lo posso fare, ma è sempre una complicazione e una gran perdita di tempo.

Ho già provato, in un’altra occasione, a cambiare gestore per la fornitura di energia elettrica. È stato un incubo durato diversi giorni, per il palleggiamento delle due società coinvolte, con oltremodo una giornata passata senza corrente elettrica.

Concludendo, non è giusto, secondo me, spremere sempre e comunque il cliente, l’utente finale, di una società segnatamente a partecipazione pubblica, soprattutto se poi lo prendi anche per i fondelli.

Cordiali saluti.

Lettera firmata