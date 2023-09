Spettabile redazione Lecco News,

in merito alla lamentela di un cliente (“A5 ci prende x i fondelli“) e alla risposta di Perrone, ho da dire la mia.

Nel mese di novembre e dicembre A5 fattura il gas alla mia compagna 2.70 euro al metro cubo (una vera vergogna) mentre io pago sempre con A5 nello stesso periodo 0.40 al metro cubo.

Tutto documentabile.

La mia compagna stipula contratto con Acinque energia srl a luglio 2022 con mercato libero e prezzo gas variabile (ci dicono che il prezzo fisso non è piu’ praticabile). La brutta sorpresa arriva con la bolletta di dicembre e gennaio dove viene fatturato rispettivamente euro 2,812 al Smc ed euro 2,59 al Smc come costo della materia gas. Per un importo fattura a dicembre di euro 608,10 e a gennaio di euro 917,95. Vedi fatture originali in allegato.

Mi sembra una vendita con un extra guadagno non giustificato!!!

La beffa è che io nello stesso periodo, sempre con Acinque energia srl, pago la materia prima gas per dicembre euro 0,550 e a gennaio 0,459. Acinque energia srl è il fornitore maggioritario per la provincia di Lecco dove io risiedo, dovrebbe tutelare i cittadini e il territorio ma non penso che lo faccia; sono profondamente deluso e amareggiato anche per la maleducazione con cui ci siamo imbattuti nel porgere le nostre lamentele allo sportello di via Amendola a Lecco.

[Lettera firmata]

.

SUL TEMA LEGGI ANCHE: