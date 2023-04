Dopo la recente puntata di PresaDiretta, sulla Difesa della Sanità pubblica, mi sono chiesto “e a Lecco come stiamo?“.

Quindi eccomi qui a scriverLe proprio per il Suo ruolo di responsabilità e privilegiato punto di osservazione diffuso sul tema della Sanità pubblica.

Lo faccio da cittadino ancor più che utente del servizio sanitario nazionale e locale, fiducioso, anche per l’aspetto pubblico del suo ruolo, in una Sua risposta, (ovviamente anche tramite il suo ufficio stampa/urp) su alcune domande (numerose ma credo e spero già da Lei attenzionate e facilmente disponibili e estrapolabili dai dati di controllo dell’Asst stessa e Ats) perché se a livello nazionale sono emerse dal servizio televisivo, vorrei declinare e avere risposta, a livello locale

Vengo al punto e glieLe posto qui sotto:

– Quanto è, suddiviso per medici e infermieri, il personale sanitario dipendente, ora? E nei singoli ultimi 4 anni? (Il tempo della Sua nomina)

– Quanti invece son (stati) quelli assunti come liberi professionisti?

– Quanto è, con lo stesso criterio, il personale mancante e necessario e in quali ruoli e settori, prioritariamente?

– Quanto e in che ruoli ammonta il personale che si è dimesso e quanto quello andato in pensione nei singoli ultimi 4 anni e in questo primo trimestre?

– Quanti, pensionamenti, sono previsti nel corso di quest’anno?

– Quante sono le assunzioni avvenute nei singoli ultimi 4 anni e in questo primo trimestre e in che ruoli e modalità?

– Quali sono i tempi di attesa nei due Pronto Soccorsi nei singoli ultimi 4 anni e in questo primo trimestre?

– Qual è la paga oraria base del personale dipendente per ruolo – e quella riconosciuta al personale assunto per pari ruolo come libero professionista?

– Quante ore straordinarie sono state svolte singolarmente negli ultimi 4 anni e quante sono state in questo primo trimestre e se è previsto un tetto per questo anno?

– Quante sono, se ve ne sono, le giornate di ferie cumulate e quelle non usufruite dal personale sanitario negli ultimi singoli 4 anni per Medici e infermieri?

– Quanti sono stati negli ultimi singoli 4 anni i ricoveri presso gli ospedali lecchesi e in quale reparto?

– Quanti e quali, se ce ne sono, i servizi sanitari esternalizzati?

– Quanti sono i giorni di degenza di media suddivisi per i maggiori reparti?

– Quanti sono stati i decessi negli ultimi 4 anni e come suddivisi per reparto?

– Quali sono se ve ne sono, i reparti chiusi negli ultimi singoli 4 anni?

– Quali sono le prime dieci prestazioni attualmente e nei singoli ultimi 4 anni, con più lungo tempo di attesa e di quanto tempo è quantificata l’attesa tra la richiesta di prenotazione e l’effettivo giorno di erogazione della prestazione?

– Quante sono state le risorse economiche riconosciute dalla Regione negli ultimi singoli 4 anni? Quanti di questi non straordinari per il Covid?

– Quante persone e per quanto tempo mediamente sono state ricoverate presso i centri di riabilitazione dell’ Asst negli ultimi singoli 4 anni e nel primo trimestre di quest’anno?

– Quanti sono i donatori e gli importi raccolti con le donazioni liberali a favore dell’Asst?

– Quanto ammontano in numero e in spesa e quali sono le prime 10 prestazioni sanitarie effettuate in libera professione presso l’ospedale negli ultimi singoli 4 anni e in questo primo trimestre?

Grazie davvero



Paolo Trezzi

Lecco