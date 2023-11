Cara Lecconews,

non c’è verso.

Il mix di maleducazione di automobilisti, trasportatori e assenza totale di polizia sulle strade – con l’aggiunta, ma non determinante, del caos viabilistico da lavori e jersey colorati – è un cortocircuito nel traffico quotidiano che pur non arrivando alla paralisi e quindi ai titoli di giornale, è davvero imbarazzante per la mancanza anche minima di correttivi e qualsivoglia lenimento.

Ci sono, immotivatamente, fin quasi dentro gli usci di casa, così come ovunque, macchine in doppia fila, furgoni per carico e scarico a tutte le ore e in tutti i posti sul ciglio della strada e anche più sulla strada di quanto lo è un ciglio, auto di genitori in sosta a fianco o in prossimità delle scuole, pure Bertacchi e Grassi, che han evidentemente ragazzi infantili al pari dei genitori, continue code nei cortili di Collegi in centro ect ect.

E nessuna volontà di risolvere, correggere, lenire e nemmeno un po’ di vigili come deterrente.

Poi ovviamente sarebbe ora di controllare con strumenti elettronici le soste, predisporre definite aree di carico/scarico in spazi/orari, sanzionare le soste abusive, ampliare il Piedibus, investire nel servizio bus, togliere auto non solo in movimento dalle strade…

Iniziare a fare qualcosa. Ora.

Paolo Trezzi