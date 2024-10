LETTERA/BOSISIO: “BILANCIO PUBBLICO: NON CI SONO PIÙ ALIBI, ECCO DOVE PRENDERE MOLTI SOLDI CON EQUITÀ”

La gran parte del GCM si spertica in interminabili quanto salottiere disquisizioni sulla manovra di bilancio e fioccano analisi su quali siano i capitoli più importanti da sostenere o tagliare ma quasi mai si indica – uso volutamente lo stra-abusato gergo soprattutto televisivo – da “che tasche occorra prelevare”.

A completamento dei miei precedenti scritti in materia di manipolazioni narrative dominanti, ecco un inoppugnabile dato di verità. La forza ineludibile delle cifre vale molto più di qualsivoglia considerazione evidenziando che in materia di equità di bilancio nessun alibi è più possibile secondo il principio base di ogni umana convivenza civile che voglia ritenersi tale:

Chi ha di più deve dare di più!

Basterebbe infatti che alle 50.000 persone che dispongono in Italia di un reddito superiore a 5,4 milioni di euro venga applicata una tassa aggiuntiva dello 0,1% per determinare 15,7 miliardi di euro annuali di maggior gettito per le finanze pubbliche (Fonte Oxfam). Si veda la puntata di Tg3 FuoriTg del 23/10 al minuto 14′ 30” circa.

Per chi è mosso da onestà intellettuale oltre che da senso di giustizia non ci sarebbe altro da aggiungere se non che è SOLO E SEMPLICEMENTE UN PROBLEMA DI VOLONTÀ POLITICA fare o non fare questo tipo di scelte! Considerazione peraltro applicabile a qualsiasi Governo.

Ognuno giudichi!

Germano Bosisio