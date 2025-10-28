LETTERA DELL’INPS A UN INVALIDO ARRIVA DOPO UN ANNO, LA SEGNALAZIONE

Buongiorno,

Sono Antonio Pigazzi, invalido grave ed ipovedente. Attendo comunicazioni dall’Inps concernenti la mia patologia: oggi, di ritorno dal Manzoni – di cui oramai sono un habitué -, ho trovato una lettera dell’Istituto.

Con impazienza mia moglie ha proceduto alla lettura. Purtroppo non era quello che mi aspettavo ma un’altra comunicazione importante.

La data della missiva era 27 ottobre ed oggi è il 28. Mi sono permesso mentalmente di congratularmi con le Poste per la velocità… Dopo un’ulteriore e più attenta lettura, però, la data era 27 ottobre 2024.

Lungi da me qualsiasi idea terrorista, guai, ho pensato con un sorriso leggermente amaro che se i nostri artificieri avessero fatto esplodere la granata pasturese in altra località il soffio dell’esplosione avrebbe dato slancio alla lettera come si faceva da bambini ai tempi della scuola con gli aeroplanini.

Perdonate il disturbo, ma anche un condannato ha diritto di sorridere; buon lavoro e congratulazioni per il prezioso servizio che svolgete.

Cordialità.

Antonio Pigazzi