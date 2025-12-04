LETTERA. FUNIVIA LECCO-PIANI DI ERNA: “RINCARI ALLE STELLE”

Mi sono recato recentemente alla bellissima funivia che porta da Lecco ai Piani di Erna e ho richiesto, come di consueto, la riduzione per gli over 65.

Ho così scoperto che tale riduzione è scomparsa, come pure sono scomparse le riduzioni per bambini dai 3 ai 12 anni. Io, vecchietto, ci rimetto 3 euro di sconto, ma il biglietto per i bambini è raddoppiato, da 7,50 a 15 euro per andata e ritorno.

Inoltre, la tariffa è aumentata per tutti, da 12/13 euro (bassa/alta stagione e festivi) a 15 per qualunque giorno dell’anno. Consideriamo che una famigliola con due bambini di 4 e 5 anni pagheranno 60 euro, più 3 per il parcheggio.

Ci stupiremo se, invece di andare a mangiare qualcosa nei due locali dei Piani, si porteranno i panini da casa?

Tante chiacchiere sulla mobilità sostenibile, per non parlare dei sostegni alle famiglie e agli anziani, poi la realtà è questa.

Consideriamo che questa funivia è trasporto pubblico!

Prof. Franco Monti – Lecco