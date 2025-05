LETTERA. GRAZIE DALLA MAMMA DI MANUEL, IL BIKER MORTO AD ABBADIA

Sono onorata di vedere quanto ad oggi ci sia interesse per un giovane che quel giorno, mentre andava al lago per divertirsi, il destino ha voluto che si divertisse per l’eternità nei cieli.

Grazie per aver parlato di mio figlio: senza pregiudizi, senza accuse, ma semplicemente con tanto rispetto per il nostro dolore. Grazie per far continuare a vivere mio figlio. Più se ne parla, più lui vive…

Sono onorata di tanto affetto!!! Voi, che a vostro modo avete raccontato di Manuel; Abbadia, che ha dedicato, dove lui ha terminato la sua corsa in moto, un posto meraviglioso che ancora oggi la cittadina tiene vivo con fiori, vasi, targhe, per non dimenticare… Il sindaco, persona spettacolare, che ancora oggi cerca di tener vivo il ricordo di mio figlio nel suo paese. Sì!!! questo è mio figlio… senza che tu te ne accorgi ti entra nel cuore e ti porta a sorridere alla vita…

