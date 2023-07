ELETTORE INDIGNATO: “FORZA ITALIA ESCLUSA IN MODO FRAUDOLENTO DAL CONSIGLIO”

Cara Lecconews,

nei giorni corsi ho saputo che durante i lavori dell’ultimo consiglio comunale di Lecco, il 3 luglio scorso, i consiglieri che avevamo votato nel 2020 sotto il simbolo di Forza Italia si sono inspiegabilmente dissociati e hanno tradito la scelta fatta durante l’ultima campagna elettorale quando avevano pubblicamente chiesto il nostro voto.

Anch’io come altri che la pensano come me avevamo inteso che il loro impegno sarebbe durato per tutta la legislatura. Invece, mancando ancora più di due anni alle prossime consultazioni i nostri poco seri rappresentanti ci hanno bellamente fatto il gesto dell’ombrello e hanno creato un nuovo gruppo in consiglio ma senza il nostro simbolo politico.

La cosa è di per se già molto grave ma lo sarebbe se possibile ancora di più se è vero come dicono i bene informati che, per avere le mani libere in futuro, la cosa era stata prevista da un accordo preelettorale fra le forze politiche facenti parte dell’assortita alleanza che ha sostenuto il Peppino Ciresa nella perdente corsa a sindaco. Da lui non me lo sarei certamente aspettato.

Da parte loro il tutto doveva avvenire in sordina, tuttavia anche a Lecco il diavolo fa le pentole ma non i coperchi.



Illuminante a tal proposito è il breve video che impazza su whatsapp [pubblicato sopra, ndr] e che è giunto fino a me, dal quale risulta che nulla avremmo ufficialmente saputo del salto della quaglia se molto correttamente non lo avesse comunicato pubblicamente e di sua spontanea volontà il presidente del consiglio comunale Roberto Nigriello che ringrazio per la sua correttezza mentre non posso e non possiamo essere grati al consigliere Minuzzo e ai suoi compagni di evasione per la loro scarsa coerenza.

Lettera firmata