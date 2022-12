Egregia Redazione di Lecco News,

Vi scrivo per raccontarvi cosa è successo ieri sera (Sabato 10 Dicembre) a mio figlio, non avendo un autoveicolo perché sprovvisto di patente, essendo a casa di amici si è recato presso la fermata della linea 2 Serale dell’Ospedale alle ore 21.15 circa per prendere la corsa delle ore 21.20 in partenza dalla fermata ed effettuare il cambio alle ore 21.23 alle Piazze per proseguire verso Vercurago, dove abitiamo, con l’ultima corsa della linea 1 in transito alle ore 21.28.

Niente di tutto questo è successo perchè la corsa in partenza alle ore 21.20, per non disturbarmi ha deciso di aspettare la corsa successiva in arrivo alle ore 21.43 e in partenza alle ore 21.53 per effettuare un cambio sempre alle Piazze con la linea 1 verso Chiuso e poi farsela a piedi fino a Vercurago, peccato che neanche la corsa delle 21.53 sia arrivata, preso dallo sconforto mi chiama dicendomi quello che è successo e si avvia a piedi per Vercurago, infilo le scarpe e lo raggiungo in zona Sant’Ambrogio dove lo carico e lo porto a casa.

Lo trovo inaccettabile che nell’era dei social media non ci siano informazioni se non è attiva una linea di pullman o non si effettui il servizio, pensando che avessero scritto qualcosa sono andato a vedere nei social media e non c’era niente ho provato a chiamare LineeLecco ma non ho ricevuto risposta, è inaccettabile che nel 2022 quasi 2023 non ci siano informazioni utili per la cittadinanza su corse non effettuate.

Un genitore che farà fare appena possibile al proprio figlio la patente