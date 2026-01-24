LETTERA: “PARCHEGGI DISABILI IN OSPEDALE, DIRITTO NON GARANTITO”

LECCO – “All’ospedale di Lecco, il parcheggio per le persone diversamente abili non è più un diritto garantito“. È perentoria l’affermazione di un nostro lettore, che segnala una problematica importante riguardo i posteggi per disabili al Manzoni.

L’uomo, residente nell’hinterland lecchese, sottolinea come abbia la necessità di seguire un trattamento lungo oltre due mesi e particolarmente debilitante in ospedale, e dunque necessiti frequentemente del parcheggio; invalido al 100%, il nostro lettore sottolinea però come il parcheggio per disabili nel nosocomio lecchese si sia trasformato in una corsa a chi arriva primo.

“Nel parcheggio, gestito da Linee Lecco, non basta più avere il normale tagliando – spiega – : è necessario acquistare un ulteriore pass da utilizzare per l’ingresso e l’uscita”.

Ma questa non è l’unica situazione singolare: “Alla mia richiesta di maggiori informazioni – racconta il nostro lettore – mi è stato detto che, in tutto l’ospedale, sono presenti solamente 12 posteggi per disabili; un numero davvero insufficiente per tutte le persone che ne avrebbero diritto”. E non basta questo, si aggiunge infatti un’altra difficoltà per ottenere quello che dovrebbe essere un diritto: “Mi è stato inoltre spiegato che, nel caso in cui questi 12 posteggi dovessero essere già tutti occupati, dovrei utilizzare i normali parcheggi a strisce blu e pagarli ogni volta”. Il paradosso è che, in città e in altri ospedali del territorio, lui potrebbe parcheggiare dove preferisce, purché gli stalli siano segnalati.

Una situazione di disagio importante, per una persona che necessita di andare in ospedale praticamente ogni giorno per diverso tempo e che, oltre a dover reggere il peso della malattia, si vede tolte quelle che dovrebbero essere garanzie inattaccabili.

“La mia speranza – conclude – è che questa situazione possa essere risolta, per evitare che tante persone nella mia situazione debbano trovarsi ogni volta in difficoltà”.

RedLC