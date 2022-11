Buongiorno, solo per segnalare che la campagna pomposamente pubblicizzata sulle varie testate locali per la prevenzione del tumore alla prostata è pura propaganda: ho inviato una mail all’indirizzo indicato alle 10.10 di ieri (l’orario segnalato era a partire dalle 10) per aderire all’iniziativa; solo nel pomeriggio mi sono giunte due righe che recitano: “buongiorno, segnaliamo che le diponibilità sono esaurite”.

Facessero meno comunicati e più visite forse la prevenzione andrebbe meglio.

Cordialmente

Un lettore