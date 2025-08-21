LETTERA. “SERVIZIO SANITARIO, LA BUROCRAZIA PENALIZZA GLI UTENTI”

Stimatissimo Direttore,

mi trovo costretto a chiedere la sua ospitalità per rendere pubblica un’oggettiva e assurda situazione, che questa volta riguarda il servizio sanitario locale, verso il quale c’è purtroppo da chiedersi se quest’ultimo sia al servizio dei pazienti o sia invece a servizio della burocrazia per dissuadere i pazienti bisognosi dal farne uso.

L’occasione mi è data da un fatto avvenuto stamane allo sportello del laboratorio analisi di Bellano dove ho accompagnato un paziente di Esino, ultraottantenne bisognoso di alcuni esami, che è stato respinto perché in possesso di una prescrizione medica su ricetta rossa scritta a mano dove non erano riportati i codici numerici degli esami da effettuare …

> CONTINUA A LEGGERE su LARIO NEWS