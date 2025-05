LETTERA/STRADA PER ERNA: “CHE INTENZIONI HA IL SINDACO?”

Spett. Redazione,

Recentemente, come riportato dal vostro giornale, il sindaco Gattinoni ha reiterato la volontà di aprire una strada agro-silvo-pastorale verso i Piani di Erna attraverso la Val Boazzo.

Lo scopo di questa arteria sarebbe quello di portare in quota i materiali per la riqualificazione della stazione della funivia.

Ora, io ero convinto che gli impianti a fune fossero stati inventati e perfezionati proprio per evitare le forti spese di apertura (e manutenzione) di una strada. Obietto: ma non c’è già una teleferica di servizio per Erna? Il sindaco dice che non è adatta al trasporto dei materiali necessari. E se la rendessimo adatta, non sarebbe economicamente conveniente?

Eviterebbe lo scempio che l’ennesima strada semi-inutile porterebbe in un luogo che è sicuramente da valorizzare, ma non certo con delle iniziative che lo deturperebbero in maniera irrimediabile.

Non capisco la posizione del primo cittadino, che ci vorrebbe tutti ecologisti a livello del lago, ma apre una bella strada in quota fra i boschi.

Aiutatemi a capire, grazie.

Franco Monti