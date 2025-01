L’EX PARROCO DI CALOLZIO DON ROBERTO PRESO A CALCI E PUGNI A BERGAMO

BERGAMO – Martedì scorso, 21 gennaio, don Roberto Trussardi (già parroco al Pascolo di Calolzio e di Vercurago) è stato colpito da un calcio e un pugno al volto nel cortile esterno della Caritas in via Conventino a Bergamo – di cui è attualmente direttore a livello diocesano.

Insultato, preso a sputi e infine assalito: l’autore dell’aggressione è un italiano affetto da problemi psichici. Lo rende noto Bergamo News [da cui è tratta la foto di copertina], che riferisce come don Roberto, “in seguito al violento colpo ha perso l’equilibrio, è caduto e ha perso del sangue dal labbro. Poco dopo l’aggressione si è recato all’ospedale Papa Giovanni XXIII perché lamentava problemi di vista all’occhio sinistro. In ospedale gli è stato riscontrato lo schiacciamento del nervo ottico”.

Il sacerdote ha sporto denuncia alla Polizia locale, non commenta direttamente l’accaduto ma fa sapere di star bene.

RedCro