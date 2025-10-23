L’EX VICESINDACO DI OGGIONO PARTECIPA A L’EREDITÀ SU RAI 1

OGGIONO – Michele Negri, attuale capogruppo di maggioranza ed ex vicesindaco di Oggiono, è stato protagonista nella puntata di ieri, mercoledì 22 ottobre, de ‘L’Eredità‘, il quiz condotto da Marco Liorni su Rai Uno.

Il docente dell’Istituto Bertacchi di Lecco ha brillato nel corso delle diverse manche, guadagnandosi con merito l’accesso alla prova finale da solo. La vittoria del premio da 50mila euro gli è sfuggita per un errore nell’ultima risposta, dove ha pronunciato “amore” anziché “zio”.

Nonostante tutto, Negri ha dimostrato un’ottima preparazione e potrà tentare di nuovo la sorte già questa sera alle 18:45, sempre su Rai Uno.