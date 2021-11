LECCO – Libera Lecco, la Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecco promuovono la quarta edizione del bando del Premio Paolo Cereda, in ricordo del Coordinatore di Libera Lecco scomparso nel 2017.

“Essere testimoni di giustizia. Quando cittadini liberi e onesti non si girano dall’altra parte” è il tema scelto per quest’anno. Ai partecipanti si chiede di riflettere, nei loro elaborati, su questa figura che incarna l’essenza della cittadinanza attiva: infatti il testimone di giustizia è un cittadino, totalmente al di fuori delle logiche della criminalità organizzata, ma che diventa osservatore e testimone delle dinamiche mafiose. L’obiettivo dei ragazzi è anche quello di ricordare il valore della battaglia per la legalità condotta da Paolo Cereda e dalle tante realtà dell’associazionismo civile di Lecco e provincia.

L’edizione 2021-2022 del Bando presenta inoltre due importanti novità: in primis, insieme a strumenti tradizionali come bibliografia e filmografia, alle classi che si iscriveranno verrà data la possibilità – nel mese di febbraio, a iscrizioni chiuse – di partecipare ad alcuni momenti di formazione e approfondimento sulla figura del testimone di giustizia Piero Nava e sarà possibile incontrare i giornalisti che hanno scritto il libro “Io sono nessuno”. In secondo luogo verrà offerta la visione dello spettacolo teatrale “Sono Stato anch’io”, tratto dal libro di Piero Nava. Questi incontri si terranno sia a Lecco che a Merate.

Il bando è rivolto a tutte le classi delle Scuole secondarie di primo e di secondo grado di Lecco e provincia, le quali potranno partecipare con opere letterarie o lavori artistici inerenti al tema proposto. Gli insegnanti che intendono far aderire la propria classe potranno inviare la propria domanda a premio.paolocereda@gmail.com entro sabato 22 gennaio 2022; gli elaborati o i lavori artistici dovranno pervenire entro domenica 17 aprile 2022.

A disposizione 5 premi da 1.000 euro per le migliori proposte. La scheda di partecipazione da compilare e tutte le informazioni necessarie sono contenute nel bando di concorso: https://lecco.istruzione.lombardia.gov.it/20211104prot5227/.