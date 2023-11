“LIBERI SUBITO”: SABATO LA RACCOLTA FIRME PER UNA LEGGE REGIONALE

LECCO – Ultimo weekend di mobilitazione per la campagna “Liberi Subito” in Lombardia, finalizzata a raccogliere le firme per una proposta di legge regionale di iniziativa regionale che mira, nel rispetto della sentenza della Corte Costituzionale sul caso “Cappato / DJ Fabo” e delle competenze regionali, a garantire procedure e tempi certi per l’accesso al cosiddetto “suicidio medicalmente assistito” ai pazienti che rispettino i requisiti fissati dalla Consulta.

In vista dell’ormai prossimo raggiungimento dell’obiettivo di 8.000 firme fissato dai promotori (ben oltre il numero minimo previsto per la presentazione della proposta al Consiglio Regionale), la Cellula Coscioni Lecco e l’associazione L’Asino di Buridano saranno presenti sabato 25 novembre, dalle 9.30 alle 17, in piazza XX Settembre per dare la possibilità di firmare ai lecchesi che non l’avessero ancora fatto.