LIBERTÀ DI STAMPA: TRA I “NEMICI DEL GOVERNO” ANCHE RADIO POPOLARE

ROMA – “Una lista di proscrizione coi nomi di sei giornalisti accusati di essere nemici del governo Meloni. L’ha pubblicata questa mattina il quotidiano Il Giornale, organo di propaganda del Governo, di proprietà del senatore leghista Angelucci. Tra i nomi anche quello della nostra collega Anna Bredice, che lavora in Parlamento. Con lei Nello Trocchia e Francesca De Benedetti del Domani, Matteo Pucciarelli di Repubblica, Ilario Lombardo della Stampa, Martina Castigliani del Fatto Quotidiano” si legge nell’articolo pubblicato da Radio Popolare, chiamata in causa dall’accusa.

“Secondo Il Giornale sarebbero responsabili di avere ispirato e passato notizie al consorzio europeo Media Freedom Rapid Response, che in un rapporto uscito ieri denuncia il rischio per la libertà di stampa in Italia”.

Un’accusa che per vie traverse colpisce anche la nostra redazione di Lecco News, da anni corrispondente dal territorio lecchese per Radio Popolare. Una nuova bomba gettata sul sempre più piccolo territorio della libertà di stampa.