LIBRI. GIANFREDI E NUCCI PRESENTANO “DIETA MEDITERRANEA” ALLA CATTANEO

LECCO – Alzi la mano chi, in qualche momento della propria vita, non si è lasciato ingannare da promesse miracolose su fantomatici effetti benefici di un alimento o su poteri dimagranti di diete facili e senza sforzi. Questo perché di diete ed eventuali effetti salutari si parla diffusamente, molto spesso senza una vera conoscenza scientifica. La sfida dei nostri giorni, dunque, è proprio quella di districarsi tra mari di informazioni a volte false, ingannevoli, incomplete o semplicemente vere ma difficili da comprendere.

Fortunatamente esiste un metodo che promette quello che mantiene ed è, almeno per noi italiani, semplice, a portata di mano e sostenibile. Non è un caso che la dieta mediterranea sia fra le diete più apprezzate e studiate nel mondo (e infatti è tra le poche diete avallate da moltissimi studi scientifici, recenti e non).

Il libro “Dieta Mediterranea – Viaggio tra scienza, tradizione e sapori antichi alla scoperta del segreto della longevità” scritto da Vincenza Gianfredi e Daniele Nucci, una giovane coppia di eminenti studiosi, marito e moglie, ripensa e ripropone la dieta mediterranea alla luce delle ultimissime scoperte e delle nuove “prove” che la pongono in cima alla lista degli stili alimentari e di vita che apportano benessere.

Informazioni utili, punti di vista supportati da studi e ricerche, consigli pratici e suggerimenti, ricette facili e veloci da preparare rendono questo libro un compagno ideale per chiunque voglia ritrovare, con semplicità, il piacere della buona tavola e la consapevolezza che, davvero, “siamo quello che mangiamo”.

Proprio l’autrice Vincenza Gianfredi presenterà il libro sabato 19 ottobre alle 18 alla Libreria Luigi Cattaneo in via Roma 52 a Lecco. Un evento in collaborazione con il panificio e negozio bio Regazzini “I Genuini”. Dopo l’incontro seguirà un rinfresco dai sapori antichi e biologici.