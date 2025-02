LIBRI PER LA PACE, LA DONAZIONE IN RICORDO DI MARIKA ARA

LECCO – Saranno presentati giovedì 27 febbraio alle 21, in biblioteca civica a Lecco, i libri donati al Comune di Lecco dall’associazione Mir Sada – Progetto per la Pace. Con l’occasione, all’interno della biblioteca sarà collocata una targa in memoria di Marika Ara, volontaria instancabile nel campo della solidarietà internazionale scomparsa a giugno del 2023, per rendere omaggio al suo operato e al suo impegno trentennale nell’associazione, preziosi nel portare sostegno in particolare ai profughi delle guerre balcaniche e alle famiglie in difficoltà in Serbia e Bosnia.

Così l’assessora alla Cultura Simona Piazza: “Un grazie all’associazione Mir Sada per le attività che promuove e per la donazione fatta alla biblioteca civica Uberto Pozzoli in ricordo di Marika Ara. Marika è stata una donna che ha speso la sua vita all’insegna dell’impegno sociale, diventando anche un punto di riferimento nei viaggi solidali che portano aiuti umanitari nel mondo.

Grazie a questa iniziativa sono stati donati numerosi volumi – per un importo complessivo di 5.000 euro – di grande rilevanza sociale, sulla cooperazione internazionale e il volontariato, sia per gli adulti, sia per i più piccoli, con l’obiettivo di far conoscere e di promuovere i temi che hanno guidato l’operato di Marika”.

L’evento, a ingresso libero, si terrà al primo piano della biblioteca civica di Lecco. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a biblioteca@comune.lecco.it o chiamare lo 0341 481122.