LECCO – Gli studenti del Liceo musicale G. B. Grassi di Lecco si stanno preparando per la realizzazione degli ultimi due concerti a conclusione dell’anno scolastico.

“Quest’anno ha visto la piena ripresa delle attività musicali d’insieme, dopo il lungo periodo segnato dall’emergenza sanitaria che ha molto limitato la creatività espressiva dei nostri giovani musicisti – dice il dirigente scolastico Carmela Merone -. È stata una grande soddisfazione poter vedere i nostri studenti suonare e cantare di nuovo in formazioni di grandi dimensioni e a classi unite”.

“Proprio per questo motivo – aggiunge Maurizio Fasoli, docente referente del Liceo musicale – vogliamo presentarci al pubblico lecchese con due concerti che coinvolgono ensemble corali e strumentali dall’organico nutrito e proporre programmi che uniscano la valenza culturale alla godibilità dell’ascolto”.

Il primo appuntamento è per lunedì 5 giugno alle 21, presso il Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Lecco. Cantanti solisti e un coro di settanta elementi, accompagnati da un Ensemble formato da archi, pianoforte e organo, presenteranno il ‘Magnificat’ del compositore contemporaneo norvegese Kim André Arnesen, una perla del moderno repertorio corale, sotto la direzione di Stefano Stefanoni. A completamento del programma sarà eseguito anche il lavoro del connazionale Edvard Grieg ‘The last spring’ op. 34 per orchestra d’archi, preparata da Paola Colombo.

Il secondo concerto si terrà giovedì l’8 giugno alle 20:45, nella Sala Don Ticozzi a Lecco. L’ormai tradizionale evento di fine anno vedrà alternarsi sul palco: l’Ensemble di Ottoni guidato da Mauro Piccitto, i Gruppi di Percussioni preparati da Simone Fortuna e Fausto Tagliabue, l’Orchestra del Triennio diretta da Maurizio Fasoli e la Jazz Band capitanata da Massimo Orlando, in un programma variegato che spazierà dalla musica barocca al repertorio sinfonico del Novecento e alla moderna popular music.