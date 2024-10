LIERNA. ALLARME DELLA PRO LOCO: “STA NASCENDO UN ALBERO… DI 30 PIANI”

Il titolo riporta il finale di una vecchia canzone di Celentano che forse qualcuno non ha mai sentito, ma calza piuttosto bene su quanto sta accadendo oggi a Genico. Qualche sera fa infatti, alla festa di frazione, gli abitanti ci hanno riferito preoccupati di aver saputo solo da pochi giorni che a valle dell’abitato, in prossimità di una delle ultime stalle del paese, ma anche di alcune abitazioni e un b&b, si stanno avviando i lavori per l’installazione di un palo che recherà in cima antenne per la trasmissione dati in modalità 5G.